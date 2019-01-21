Son Dakika Haberleri: Çelik: (Kerç Boğazındaki Gemi Kazası) 16 Mürettebatın Türk Olduğu Değerlendiriliyor"

Çelik: (Kerç Boğazındaki Gemi Kazası) 16 Mürettebatın Türk Olduğu Değerlendiriliyor"

1 saat önce

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Sözcüsü Ömer Çelik, AK Parti MYK Toplantısı devam ederken basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Sözcüsü Ömer Çelik, AK Parti MYK Toplantısı devam ederken basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.01.2019 09:11 Kaynak: AA

Ömer Çelik, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



AK Parti Sözcüsü Çelik, Hatay Belediye Başkanı'nın "Suriyeliler Hatay'da Aday Çıkarırsa Seçimi Kazanır" Sözlerine Yanıt Verdi Türkiye'nin En Genç Belediye Başkan Adayı Belli Oldu

Meteorolojiden 3 Bölgeye Sağanak Yağış Uyarısı Çin'de Genleriyle Oynanmış İlk Bebekler Dünyaya Geldi, Hükümet Soruşturma Başlattı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.1.2019 22:37:44. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Çelik: (Kerç Boğazındaki Gemi Kazası) 16 Mürettebatın Türk Olduğu Değerlendiriliyor"
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]