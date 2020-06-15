AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in konuşması ANKARA - ANKARA - AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısı devam ederken, parti genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. (5)

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: "( Kıbrıs'ta) Hiç kimse İngiliz üs bölgelerindeki Kıbrıs Türkleri'nin haklarını gasp etmeyi aklından bile geçirmesin."