Son Dakika › Politika › Çelik: (Kıdem tazminatı) Bununla ilgili bir gündem yok. Bakanlıkla diğer gruplar arasındaki... - Son Dakika
Çelik: (Kıdem tazminatı) Bununla ilgili bir gündem yok. Bakanlıkla diğer gruplar arasındaki...
6 saat önce
Çelik: (Kıdem tazminatı) Bununla ilgili bir gündem yok. Bakanlıkla diğer gruplar arasındaki görüşmelerle yeri, zamanı geldiğinde varılacak bir sonuç.
Haber Yayın Tarihi: 06.12.2019 06:38 Kaynak: AA
Çelik: (Kıdem tazminatı) Bununla ilgili bir gündem yok. Bakanlıkla diğer gruplar arasındaki görüşmelerle yeri, zamanı geldiğinde varılacak bir sonuç.
Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın sözleşmeli pozisyonlarına yerleştirme sonuçları açıklandı Libya Dışişleri Bakanı: Yunanistan'ın Büyükelçimizi sınırdışı etme kararı kabul edilemez Beşiktaş'ın yıldızı Elneny, Cuma namazı çıkışı Bakara Suresi'ni okudu! AK Parti Sözcüsü Çelik'ten asgari ücret açıklaması