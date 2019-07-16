Son Dakika Haberleri: Çelik: "(Kılıçdaroğlu) Bir yerde FETÖ borsası varsa ortaya koysun, hep beraber üstüne gidelim"
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Çelik: "(Kılıçdaroğlu) Bir yerde FETÖ borsası varsa ortaya koysun, hep beraber üstüne gidelim"

21 dakika önce

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, partisinin genel merkezinde gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, partisinin genel merkezinde gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. (4)
Çelik: (Kılıçdaroğlu) Bir yerde FETÖ borsası varsa ortaya koysun, hep beraber üstüne gidelim
AK Parti, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 16.07.2019 04:03 Kaynak: AA
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