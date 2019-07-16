Çelik: "(Kılıçdaroğlu) Bir yerde FETÖ borsası varsa ortaya koysun, hep beraber üstüne gidelim"
21 dakika önce
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, partisinin genel merkezinde gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.
AK Parti Haber Yayın Tarihi: 16.07.2019 04:03 Kaynak: AA
Sözcüsü Ömer Çelik
, partisinin genel merkezinde gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. (4)
KONDA Genel Müdürü Ağırdır: Kararsız seçmen yeni arayış içerisinde Restorasyondaki hata fırtınayla ortaya çıktı AK Parti Sözcüsü Çelik: CHP'li Özkoç'un açıklamaları siyasi bir sabotajdır Esenyurt'ta metrobüste yangın