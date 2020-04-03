Son Dakika › Güncel › Çelik: '(Kılıçdaroğlu'nun Milli Dayanışma Kampanyası açıklaması) Buna hamaset denilmesi ayıp.... - Son Dakika
Çelik: "(Kılıçdaroğlu'nun Milli Dayanışma Kampanyası açıklaması) Buna hamaset denilmesi ayıp....
6 saat önce
Çelik: "(Kılıçdaroğlu'nun Milli Dayanışma Kampanyası açıklaması) Buna hamaset denilmesi ayıp. Bugünlerde siyasi hastalık üretmek yaklaşımında olmamak gerekir."
Çelik: "(Kılıçdaroğlu'nun Milli Dayanışma Kampanyası açıklaması) Buna hamaset denilmesi ayıp. Bugünlerde siyasi hastalık üretmek yaklaşımında olmamak gerekir."
Haber Yayın Tarihi: 03.04.2020 05:52 Kaynak: AA
Son Dakika Zeki Çelik: "Beni en zor zorlayan oyuncu Neymar" Son Dakika: Koç Holding ve Turkcell Milli Dayanışma Kampanyası'na 20'şer milyon lira bağışladı Abdurrahim Albayrak'tan Milli Dayanışma Kampanyası'na 1 milyon 20 bin TL destek Cumhurbaşkanı Erdoğan hatırlattı sosyal medyada gündem oldu! Tekâlif-i Milliye Emirleri nedir?