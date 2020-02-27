Çelik: "(Kılıçdaroğlu'nun sözleri) Esed rejiminin sözcülerinden duyduğumuz bir cümledir" - Son Dakika
Son Dakika Güncel Çelik: '(Kılıçdaroğlu'nun sözleri) Esed rejiminin sözcülerinden duyduğumuz bir cümledir' - Son Dakika

Çelik: "(Kılıçdaroğlu'nun sözleri) Esed rejiminin sözcülerinden duyduğumuz bir cümledir"

6 saat önce

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in açıklamaları ANKARA - AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın partisinin milletvekilleriyle bir araya geldiği kahvaltı sonrasında basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in açıklamaları ANKARA - AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın partisinin milletvekilleriyle bir araya geldiği kahvaltı sonrasında basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. (6)

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: "(Kılıçdaroğlu'nun) 'Suriye toprağında gözünüz var' ifadesi net bir şekilde Esed rejiminin sözcülerinden duyduğumuz bir cümledir. Esed rejiminin sözcülerinden duyduğumuz bir ifadeyi Türk iç politikasında sadece CHP Genel Başkanı'ndan duyuyoruz. "

Çelik: (Kılıçdaroğlu'nun sözleri) Esed rejiminin sözcülerinden duyduğumuz bir cümledir

Recep Tayyip Erdoğan, Ömer Çelik, AK Parti, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.02.2020 02:08 Kaynak: AA
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