Son Dakika Haberleri: Çelik: "(Kılıçdaroğlu'nun Tank Palet Fabrikasına ilişkin iddiaları) Ordunun ihtiyaçlarına dönük...
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Çelik: "(Kılıçdaroğlu'nun Tank Palet Fabrikasına ilişkin iddiaları) Ordunun ihtiyaçlarına dönük...

1 saat önce

Çelik: "(Kılıçdaroğlu'nun Tank Palet Fabrikasına ilişkin iddiaları) Ordunun ihtiyaçlarına dönük olarak zaaf oluşturacak bir yaklaşım söz konusu değil"

Çelik:

Çelik: "(Kılıçdaroğlu'nun Tank Palet Fabrikasına ilişkin iddiaları) Ordunun ihtiyaçlarına dönük olarak zaaf oluşturacak bir yaklaşım söz konusu değil"

Politika

Haber Yayın Tarihi: 18.09.2019 06:48 Kaynak: AA
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