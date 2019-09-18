Çelik: "(Kılıçdaroğlu'nun Tank Palet Fabrikasına ilişkin iddiaları) Ordunun ihtiyaçlarına dönük...
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Çelik: "(Kılıçdaroğlu'nun Tank Palet Fabrikasına ilişkin iddiaları) Ordunun ihtiyaçlarına dönük olarak zaaf oluşturacak bir yaklaşım söz konusu değil"
Haber Yayın Tarihi: 18.09.2019 06:48 Kaynak: AA
Çelik: "(Kılıçdaroğlu'nun Tank Palet Fabrikasına ilişkin iddiaları) Ordunun ihtiyaçlarına dönük olarak zaaf oluşturacak bir yaklaşım söz konusu değil"
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