Çelik - Kılıçdaroğlu'nun Türk gemisindeki hukuksuz aramaya ilişkin sözleri - Son Dakika

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in konuşması ANKARA - AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, partisinin MYK gündemine ilişkin açıklamalarda bulundu. (5)

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: "(Kılıçdaroğlu'nun Türk gemisindeki hukuksuz aramaya ilişkin sözleri) Yunanlılar manşet atıyor, bir tek Yunanlılar Türkiye'nin muhalefet liderinin doğru söylediğini söylüyorlar. Başkaları tarafından takdir görmüyor, bir tek orası tarafından takdir görüyor."