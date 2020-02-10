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Çelik: "(KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı'nın açıklamaları) Saldırganlık içine girmesi, rencide edici...
6 saat önce
Çelik: "(KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı'nın açıklamaları) Saldırganlık içine girmesi, rencide edici cümleler kurması başka cevapları da gerektirecektir.
Haber Yayın Tarihi: 10.02.2020 06:44 Kaynak: AA
Çelik: "(KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı'nın açıklamaları) Saldırganlık içine girmesi, rencide edici cümleler kurması başka cevapları da gerektirecektir."
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