Çelik: "(KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı'nın açıklamaları) Saldırganlık içine girmesi, rencide edici... - Son Dakika
Son Dakika Politika Çelik: '(KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı'nın açıklamaları) Saldırganlık içine girmesi, rencide edici... - Son Dakika

Çelik: "(KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı'nın açıklamaları) Saldırganlık içine girmesi, rencide edici...

6 saat önce

Çelik: "(KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı'nın açıklamaları) Saldırganlık içine girmesi, rencide edici cümleler kurması başka cevapları da gerektirecektir.

Çelik:

Çelik: "(KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı'nın açıklamaları) Saldırganlık içine girmesi, rencide edici cümleler kurması başka cevapları da gerektirecektir."

Cumhurbaşkanı, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.02.2020 06:44 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

AK Parti Sözcüsü Çelik: Saldırılara misliyle karşılık verildi, geri çekilme söz konusu değildir
Son Dakika: İBB Meclisi'nde "İmamoğlu küfür etti" iddiası gerginlik çıkardı! AK Parti sıraları salonu terk etmek istedi MetroPOLL Araştırma son anket sonucunu duyurdu! İşte yeni partilerin oy oranı Tevfik Göksu, kendisine "Yalancı" diyen CHP'li meclis üyesine patladı: Terbiyesiz

Son Dakika Haberleri
00:31 Defne Samyeli'nin Cem Yılmaz ile birlikte olan fotoğraflarını kaldırmaması dikkat çekti
00:09 Mucize Doktor'un 22. bölüm 2. fragmanı yayınlandı! Nazlı'nın aşk itirafı Ali Vefa'yı heyecanlandırıyor
23:48 Genç şarkıcı Serel Yeleli, klip çekimini koronavirüs salgını sebebiyle iptal etti
23:11 Tamer Karadağlı ile yakalanan Iraz Yıldız, sosyal medyadaki fotoğraflarıyla dikkat çekiyor
21:43 Gökçen Paprika, cesur kıyafetiyle Merve Özbey'in düğününe damga vurdu

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.02.2020 00:52:58. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Çelik: "(KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı'nın açıklamaları) Saldırganlık içine girmesi, rencide edici... - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]