Son Dakika › Güncel › Çelik: 'Koca koca siyasi partilerin bazı temsilcileri spekülasyon yaymaya çalışıyor. - Son Dakika
Çelik: "Koca koca siyasi partilerin bazı temsilcileri spekülasyon yaymaya çalışıyor.
6 saat önce
Çelik: "Koca koca siyasi partilerin bazı temsilcileri spekülasyon yaymaya çalışıyor.
Çelik: "Koca koca siyasi partilerin bazı temsilcileri spekülasyon yaymaya çalışıyor. Tüm süreç şeffaflıkla, hesap verilebilirlikle sürdürülüyor."
Haber Yayın Tarihi: 03.04.2020 05:24 Kaynak: AA
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