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Çelik: "(Külliye'ye giden CHP'li tartışması) Israrla bu yalan siyasetini sürdürmeye devam ettiler.
6 saat önce
Çelik: "(Külliye'ye giden CHP'li tartışması) Israrla bu yalan siyasetini sürdürmeye devam ettiler.
Haber Yayın Tarihi: 02.12.2019 05:12 Kaynak: AA
Çelik: "(Külliye'ye giden CHP'li tartışması) Israrla bu yalan siyasetini sürdürmeye devam ettiler. Netice itibarıyla bu yalan ellerinde patlamıştır."
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