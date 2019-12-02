Son Dakika Haberleri: Çelik: "(Külliye'ye giden CHP'li tartışması) Israrla bu yalan siyasetini sürdürmeye devam ettiler.
Son Dakika Güncel Çelik: '(Külliye'ye giden CHP'li tartışması) Israrla bu yalan siyasetini sürdürmeye devam ettiler. - Son Dakika

Çelik: "(Külliye'ye giden CHP'li tartışması) Israrla bu yalan siyasetini sürdürmeye devam ettiler.

6 saat önce

Çelik: "(Külliye'ye giden CHP'li tartışması) Israrla bu yalan siyasetini sürdürmeye devam ettiler.

Çelik:

Çelik: "(Külliye'ye giden CHP'li tartışması) Israrla bu yalan siyasetini sürdürmeye devam ettiler. Netice itibarıyla bu yalan ellerinde patlamıştır."

Cumhuriyet Halk Partisi, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 02.12.2019 05:12 Kaynak: AA
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