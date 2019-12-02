Çelik: "(Külliye'ye giden CHP'li tartışması) Israrla bu yalan siyasetini sürdürmeye devam ettiler. Netice itibarıyla bu yalan ellerinde patlamıştır."

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