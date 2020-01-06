Çelik: "(Libya'da) Meşru yapıyı korumak ve hukuk içerisinde hareket etmek isteyen unsurlara Türk... - Son Dakika
Son Dakika Güncel Çelik: '(Libya'da) Meşru yapıyı korumak ve hukuk içerisinde hareket etmek isteyen unsurlara Türk... - Son Dakika

Çelik: "(Libya'da) Meşru yapıyı korumak ve hukuk içerisinde hareket etmek isteyen unsurlara Türk...

6 saat önce

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in açıklaması ANKARA - AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in açıklaması ANKARA - AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. (8)

Çelik: "( Libya'da) Meşru yapıyı korumak ve hukuk içerisinde hareket etmek isteyen unsurlara Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından eğitim verilecektir."

Çelik: (Libya'da) Meşru yapıyı korumak ve hukuk içerisinde hareket etmek isteyen unsurlara Türk...

Ömer Çelik, AK Parti, Libya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.01.2020 07:48 Kaynak: AA
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