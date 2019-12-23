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Çelik: "(Libya ile mutabakat muhtırası) CHP geçmişteki genel başkanları zamanında hiçbir zaman bu...
6 saat önce
Çelik: "(Libya ile mutabakat muhtırası) CHP geçmişteki genel başkanları zamanında hiçbir zaman bu şekilde gayri milli bir duruş sergilememişti"
Haber Yayın Tarihi: 23.12.2019 06:34 Kaynak: AA
Çelik: " (Libya ile mutabakat muhtırası) CHP geçmişteki genel başkanları zamanında hiçbir zaman bu şekilde gayri milli bir duruş sergilememişti"
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