Çelik: "Libya meselesi sürekli gündemimizdedir" - Son Dakika
Çelik: "Libya meselesi sürekli gündemimizdedir"
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in açıklamaları ANKARA - AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: "Türkiye, Serrac hükümetinin ve Libyalı kardeşlerimizin yanındadır.
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in açıklamaları ANKARA - AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: " Türkiye, Serrac hükümetinin ve Libyalı kardeşlerimizin yanındadır. Askeri destekten diğer alanlara kadar tüm destekler Cumhurbaşkanımızın talimatı ile verilecektir."
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15.06.2020 18:14:02. #1.13#
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