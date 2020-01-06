Çelik: "Libya'nın toprak bütünlüğünün korunması ve siyasi bütünlüğünün sağlanması Türkiye'nin milli... - Son Dakika
Son Dakika Güncel Çelik: 'Libya'nın toprak bütünlüğünün korunması ve siyasi bütünlüğünün sağlanması Türkiye'nin milli... - Son Dakika

Çelik: "Libya'nın toprak bütünlüğünün korunması ve siyasi bütünlüğünün sağlanması Türkiye'nin milli...

6 saat önce

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in açıklaması ANKARA - AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in açıklaması ANKARA - AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. (4)

Çelik: Libya'nın toprak bütünlüğünün korunması ve siyasi bütünlüğünün sağlanması Türkiye'nin milli...

Ömer Çelik, AK Parti, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.01.2020 07:15 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Çelik'ten alevi şehit asker açıklaması: Devlet şehit ailesinin isteğine göre tören yapmaktadır
Son dakika: AK Parti sözcüsü Ömer Çelik: Kanal İstanbul Montrö ile çelişmiyor İstanbul'da şiddetli fırtına! Fabrika ve evlerin çatısı uçtu ABD Bağdat Büyükelçiliği karşısına Süleymani'nin posteri asıldı

Son Dakika Haberleri
01:31 Cinnet getiren güvenlik korucusu silah arkadaşını öldürdü - Son Dakika
01:30 Cinnet getiren korucusu silah arkadaşını öldürdü - Son Dakika
01:20 Kar nedeniyle köyde mahsur kalan kalp hastası 6 saatte hastaneye ulaştırıldı - Son Dakika
01:20 BEŞİKTAŞ'TA İKİ BİNANIN ÇATISI UÇTU - Son Dakika
01:18 Eskipazar ilçesinde eğitim ve öğretime kar engeli - Son Dakika
00:44 İstanbul'da şiddetli fırtına! Fabrika ve evlerin çatısı uçtu - Son Dakika
00:06 ABD Bağdat Büyükelçiliği karşısına Süleymani'nin posteri asıldı - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.01.2020 01:43:01. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Çelik: "Libya'nın toprak bütünlüğünün korunması ve siyasi bütünlüğünün sağlanması Türkiye'nin milli... - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]