AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in açıklaması ANKARA - AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. (5)

Çelik: "( Libya'ya asker gönderilmesi) Ateşkesin ve istikrarın sağlanması için hem diplomasideki hem de sahadaki faaliyetlerimizi sürdüreceğiz."