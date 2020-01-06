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Çelik: "(Libya'ya asker gönderilmesi) Ateşkesin ve istikrarın sağlanması için hem diplomasideki hem...
6 saat önce
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in açıklaması ANKARA - AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.
Haber Yayın Tarihi: 06.01.2020 07:09 Kaynak: AA
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in açıklaması ANKARA - AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. (5)
Çelik: "( Libya'ya asker gönderilmesi) Ateşkesin ve istikrarın sağlanması için hem diplomasideki hem de sahadaki faaliyetlerimizi sürdüreceğiz."
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