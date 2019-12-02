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Son Dakika Güncel Çelik: 'Macron'a sorulması gereken soru 'Sizin Mali'de ne işiniz var ya da Afrika'nın çeşitli... - Son Dakika

Çelik: "Macron'a sorulması gereken soru 'Sizin Mali'de ne işiniz var ya da Afrika'nın çeşitli...

6 saat önce

Çelik: "Macron'a sorulması gereken soru 'Sizin Mali'de ne işiniz var ya da Afrika'nın çeşitli yerlerinde ne işiniz var? BM kararı olmadan yaptığınız operasyonlar ne amaca hizmet etmektedir?

Çelik:

Çelik: "Macron'a sorulması gereken soru 'Sizin Mali'de ne işiniz var ya da Afrika'nın çeşitli yerlerinde ne işiniz var? BM kararı olmadan yaptığınız operasyonlar ne amaca hizmet etmektedir?"

Birleşmiş Milletler, Afrika, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 02.12.2019 05:22 Kaynak: AA
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