Son Dakika Haberleri: Çelik: "(Metin Akpınar ve Müjdat Gezen'in Cumhurbaşkanına Yönelik Sözleri) Dünyanın Hiçbir Yerinde...

Çelik: "(Metin Akpınar ve Müjdat Gezen'in Cumhurbaşkanına Yönelik Sözleri) Dünyanın Hiçbir Yerinde...

1 saat önce

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Sözcüsü Ömer Çelik, MYK toplantısı sonrası gazetecilerin sorularını yanıtladı.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Sözcüsü Ömer Çelik, MYK toplantısı sonrası gazetecilerin sorularını yanıtladı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.12.2018 10:21 Kaynak: AA

Merkez Yürütme Kurulu, Ömer Çelik, Güncel
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