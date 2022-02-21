Üye Girişi
Çelik miktarı ile Eyfel'e eşdeğer Kömürhan Köprüsü'nde günbatımı güzelliği - Son Dakika

Çelik miktarı ile Eyfel'e eşdeğer Kömürhan Köprüsü'nde günbatımı güzelliği

21.02.2022 11:42
Çelik miktarı ile Eyfel'e eşdeğer Kömürhan Köprüsü'nde günbatımı güzelliği

16 şehri birbirine bağlayan, Eyfel Kulesi'nde kullanılan çelik miktarına eşit olan 7 bin ton çelik kullanılan ve aynı zamanda dünyada orta açıklığı ile 4. sırada yer alan Kömürhan Köprüsü, günbatımı ile eşsiz görüntüler oluşturdu.

16 şehri birbirine bağlayan, Eyfel Kulesi'nde kullanılan çelik miktarına eşit olan 7 bin ton çelik kullanılan ve aynı zamanda dünyada orta açıklığı ile 4. sırada yer alan Kömürhan Köprüsü, günbatımı ile eşsiz görüntüler oluşturdu.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğünce 2014 yılında yapımına başlanan Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgeleri ile Orta Anadolu, Ege ve Akdeniz bölgelerini birbirine bağlayan 660 metre uzunluğundaki yeni Kömürhan Köprüsü ve bağlantı tünelinin geçen yıl Ocak ayında düzenlenen törenle resmi açılışı gerçekleştirilmişti. Toplam uzunluğu 5 bin 155 metre olan projede 2 bin 400 metre uzunluğunda çift tüp tünel, bir adet 660 metre gergin eğik kablolu köprü ve bir adet 123 metre uzunluğunda betonarme köprü bulunan yeni Kömürhan Köprüsü, ters Y tipi kule olarak tasarlandı. Eyfel Kulesi'nde kullanılan çelik miktarına eşit olan 7 bin ton çelik kullanılan Kömürhan Köprüsü'nün kaynak boyunun yaklaşık 450 kilometre, çelik segmentlerin kule bağlantısını sağlayan kablo uzunluğunun ise 853 kilometre olduğu kaydedildi. Tek pilonlu ve orta açıklığının 380 metre olması sebebiyle dünya literatüründe 4. sırada yer alan Elazığ- Malatya arasındaki köprü, gün batımıyla birlikte eşsiz bir manzaraya büründü. Güneşin kızıllığı ve köprünün siluetinin birleşimi İHA ekibi tarafından dron ile görüntülendi.

Arkadaşlarıyla birlikte gün batımını izlemeye geldiklerini belirten vatandaşlardan Salih Baştaş, "Arkadaşlarımızla buraya geldik. Kömürhan Köprüsü ile gün batımının çekimini yapıyorlar. Muazzam ışıklar altında, suyumuzda mevsiminde de daima balıkçılar bulunuyor. Gelip görmeye değecek yerlerdir. Yakınımızda karakolumuz da var kesinlikle kimse çekinmesin ve herkes istediğince gelip burada eğlenebilir" dedi.

Vatandaşlardan Mehmet ise, "Buraya güzel köprü eşliğinde hem gün batımını izlemeye geldik hem de akşam vakti olunca köprünün güzelliğini daha iyi görmek için geliyoruz. Adana'da ikamet ediyorum ama tatil ve manzara için burası birebir bir yer. Buraya gelip görmeleri için herkese tavsiye ederim. Böyle güzel yatırımlar yaptığı için devletimizden de Allah razı olsun. Mutluyuz. Gezmekte ve görmekte de fayda var" diye konuştu.

(Kamil Can Kılıç - Hamdin Kılıç - Rıdvan Yeşilırmak/ İHA)

Çelik miktarı ile Eyfel'e eşdeğer Kömürhan Köprüsü'nde günbatımı güzelliği
Çelik miktarı ile Eyfel'e eşdeğer Kömürhan Köprüsü'nde günbatımı güzelliği
Çelik miktarı ile Eyfel'e eşdeğer Kömürhan Köprüsü'nde günbatımı güzelliği
Çelik miktarı ile Eyfel'e eşdeğer Kömürhan Köprüsü'nde günbatımı güzelliği
Çelik miktarı ile Eyfel'e eşdeğer Kömürhan Köprüsü'nde günbatımı güzelliği
Çelik miktarı ile Eyfel'e eşdeğer Kömürhan Köprüsü'nde günbatımı güzelliği
Çelik miktarı ile Eyfel'e eşdeğer Kömürhan Köprüsü'nde günbatımı güzelliği
Çelik miktarı ile Eyfel'e eşdeğer Kömürhan Köprüsü'nde günbatımı güzelliği

YORUMLAR
500
Çelik miktarı ile Eyfel'e eşdeğer Kömürhan Köprüsü'nde günbatımı güzelliği Çelik miktarı ile Eyfel'e eşdeğer Kömürhan Köprüsü'nde günbatımı güzelliği Yurtta hava durumu Yurtta hava durumu

Güneydoğu Anadolu, Eyfel Kulesi, Akdeniz, Ege, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Çelik miktarı ile Eyfel'e eşdeğer Kömürhan Köprüsü'nde günbatımı güzelliği - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
12:07 Vedat Muriqi kendine hayran bıraktı! Mallorca formasıyla son 3 maçta 3 gole imza attı
12:06 Dolar düşüşte! 21 Şubat öğle saatlerinde 13,63'ten alıcı buluyor
12:04 Esra Erol'dan o soruya yanıt yok: Alişan'ın ayrılık haberini neden beğendiniz?
12:02 Gerçekten 399 yaşında mı? "Ölümsüz Türk" lakaplı adamın kim olduğu merak ediliyor!
12:00 Kremlin'den iddialara cevap geldi: Putin ve ABD Başkanı Biden, Ukrayna konusunda görüşmek için her an karar alabilirler
11:21 Katalogla müşteri bularak fuhuş yaptıran çete çökertildi!
11:14 ABD iddialarının biri bitiyor diğeri başlıyor! Yeni iddia: Rusya'nın işgal sonrası öldürülecek ve kampa gönderilecek listesi elimizde
11:14 Bilim insanları uzun yaşamanın sırrını verdi! Bu tekniği uygularsak ömrümüz uzar
11:08 SGK ev sahibi olmak isteyenler için kampanya başlattı! İşte SGK'nın faizsiz konut kredisi hakkında merak edilenler
11:06 21 Şubat'ta altının gram fiyatı 829 liradan satılıyor
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.02.2022 12:13:38. #1.13#
SON DAKİKA: Çelik miktarı ile Eyfel'e eşdeğer Kömürhan Köprüsü'nde günbatımı güzelliği - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement