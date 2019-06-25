Son Dakika Haberleri: Çelik: "Milletimizin verdiği mesaj, partimiz tarafından tüm yönleriyle ele alınacak.
Son Dakika Güncel Haber

Çelik: "Milletimizin verdiği mesaj, partimiz tarafından tüm yönleriyle ele alınacak.

1 saat önce

Çelik: "Milletimizin verdiği mesaj, partimiz tarafından tüm yönleriyle ele alınacak.

Çelik:
Çelik: "Milletimizin verdiği mesaj, partimiz tarafından tüm yönleriyle ele alınacak. Seçim sonuçları değerlendirilecektir."
Haber Yayın Tarihi : 25.06.2019 06:14 Kaynak: AA
Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Ekrem İmamoğlu, 23 Haziran gecesi yaşananları paylaştı Son Dakika! Erdoğan, Yeni Askerlik Kanunu'nu imzalayarak onayladı Kulisleri sallayan iddia! Babacan AK Parti kurucu üyeliğinden istifa edecek Son Dakika! Diyarbakır'da rehine krizi! Saldırgan yakalandı

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.6.2019 19:54:15. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Çelik: "Milletimizin verdiği mesaj, partimiz tarafından tüm yönleriyle ele alınacak.
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]