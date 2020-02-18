Çelik: "(Moskova'daki görüşme) Rejim, önceki sınırlarına çekilmezse bunu tahakkuk ettirmek için... - Son Dakika
Son Dakika Güncel Çelik: '(Moskova'daki görüşme) Rejim, önceki sınırlarına çekilmezse bunu tahakkuk ettirmek için... - Son Dakika

Çelik: "(Moskova'daki görüşme) Rejim, önceki sınırlarına çekilmezse bunu tahakkuk ettirmek için...

7 saat önce

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in gelişi AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in konuşması ANKARA - AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: "(Moskova'daki görüşme) Rejim, önceki sınırlarına çekilmezse bunu tahakkuk ettirmek için gerekli askeri hazırlıkları yaptığımız açık ve net bir şekilde karşı tarafa iletildi"...

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in gelişi

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in konuşması ANKARA - AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: "( Moskova'daki görüşme) Rejim, önceki sınırlarına çekilmezse bunu tahakkuk ettirmek için gerekli askeri hazırlıkları yaptığımız açık ve net bir şekilde karşı tarafa iletildi" - ANKARA

Çelik: (Moskova'daki görüşme) Rejim, önceki sınırlarına çekilmezse bunu tahakkuk ettirmek için...

Ömer Çelik, AK Parti, Moskova, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.02.2020 03:30 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

AK Parti'den Abdullah Gül'ün sözlerine ilk yorum: Değerlendirme yapmayacağız
AK Parti Sözcüsü Çelik, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın darbe söylentilerine verdiği yanıtı açıkladı TBMM Genel Kurulu'na Gezi Parkı davasındaki beraat kararları damga vurdu AK Partili Bülent Turan, gezi davasındaki beraat kararlarını değerlendirdi

Son Dakika Haberleri
22:59 Tuvana Türkay, siber zorbalara karşı savaş açtı
22:23 Cem Yılmaz ve Serenay Sarıkaya ilişkilerini sosyal medyada da ilan ettiler
21:42 Berk Oktay, fotoğraflarını ifşaladığını iddia ettiği eşinden boşandı
21:14 Ünlü oyuncu İbrahim Büyükak, 3 Adam'ın neden ayrıldığını açıkladı
17:41 Ezgi Pekel'in ilk albümünün ilk klibi "Deliyim" yayınlandı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.02.2020 23:12:33. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Çelik: "(Moskova'daki görüşme) Rejim, önceki sınırlarına çekilmezse bunu tahakkuk ettirmek için... - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]