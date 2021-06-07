AK Parti Sözcüsü Çelik, MYK toplantısına ilişkin açıklamalarda bulundu: (2) - Son Dakika

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Türkiye İşçi Partisi (TİP) Milletvekili Ahmet Şık'ın ifadelerine ilişkin, "Böyle bir ikiyüzlülük, böylesine bir silahlı terör örgütü ağzıyla konuşmak hiçbir şekilde kabul edilebilir bir şey değil." dedi.

Çelik, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK) Toplantısı devam ederken, parti genel merkezinde basın toplantısı düzenledi.

Fatih sondaj gemisinin Sakarya Gaz Sahası'ndaki Amasra-1 kuyusunda 135 milyar metreküplük yeni doğal gaz keşfinin, Türkiye'nin enerji tedarikinde bir oyun değiştirici, bir aktör olarak yükselişinin yeni bir işaretini ortaya koyduğunu vurgulayan Çelik, şöyle devam etti:

"Maalesef siyasetçi sıfatı taşıyan, milletvekili sıfatı taşıyan birilerinin rahatsızlık beyan ettiğini görüyoruz. Türkiye'nin içinde siyaset yapıyorlar ama Türkiye'nin zenginleşmesi ile ilgili, Türkiye'nin varlıklarının artması ile ilgili bir tepki ortaya koyuyorlar, bir eleştiri konusu yapıyorlar bütün bunları. Allah herkese Türkiye'nin başarılarıyla sevinmeyi nasip etsin. Bunun artık bir düşünce meselesi, bir siyasi idrak meselesi, bir siyasi okuryazarlık meselesi olmanın ötesinde bir nasip meselesi olduğu da gözüküyor."

Güvenlik güçlerinin terör operasyonlarının güçlü şekilde devam ettiğini belirten Çelik, "Biz bütün bu mücadeleyi kendi milli güvenliğimiz için, egemen bir devlet olarak milletimizi vatandaşlarımızı korumak için, hukuk devletimizi ve demokrasimizi tehdit eden teröre karşı gerçekleştiriyoruz. Dünyanın en meşru mücadelesini veriyoruz. Terör örgütleri ulusal güvenliğimizi ve milli güvenliğimizi tehdit ettiği gibi demokrasimizi tehdit ediyor, hukuk devletimizi tehdit ediyor, devletimizin meşruiyetini ve milletimizin varoluşunu tehdit ediyor." diye konuştu.

"Avrupa demokrasileri Akdeniz'e gömülüyor"

Yunanistan'ın sığınmacılara uyguladığı şiddete yönelik, "En son Yunanistan'da göçmenleri caydırmak için yüksek teknolojili ses bombaları devreye alındı" diyen Çelik, bunların bir uçağın yakından uçması ile çıkan sesten daha büyük ses çıkardıklarını ve tıbbi raporlarla, bunlara temas eden kişilerin güçlü şekilde zarar göreceklerinin açıklandığını anlattı.

Çelik, "Ne için yapıyor bunu Yunanistan? Sınırlarına mülteci gelmesin diye. Bunu meşrulaştırmak için Avrupa'nın sınırlarını korumaktan bahsediyorlar. Bu ses bombaları insanların hem beden sağlığı üzerinde hem de ruh sağlığı üzerinde çok ciddi olumsuz sonuçlar bırakan bir çeşit silah. Sınırlarınıza ölümden kaçan insanlar yaklaşmasın diye bunu kullanıyorsunuz. Ondan sonra da bir Avrupa değerlerinden bahsedeceksiniz." diye konuştu.

Danimarka'nın sığınma talep edenleri sınır dışı etmesine ve Avrupa Birliğinden yapılan açıklamalara yönelik eleştirilerde bulunan Çelik, "Avrupa değerleri, Avrupa değerlerinden uygunluktan bahsederken bu şekilde bir yöntem kullanılması utanç vericidir. Cumhurbaşkanımız onlara Yunanistan Sahil Güvenliğinin göçmen botlarını batırmakla ilgili eylemleri konusunda bilgileri, belgeleri ve videoları verirken hala 'bizim haberimiz yok' diyorlar." ifadelerini kullandı.

Çelik, sığınmacılara yönelik şiddetin önlenmesine yönelik somut sonuçlar doğuracak eylemler beklediklerini belirterek, "Avrupa demokrasileri Akdeniz'e gömülüyor, Avrupa demokrasilerinin Akdeniz'de boğulmaktan kurtarılması lazım." dedi.

"Hiçbir şekilde kabul edilebilir bir şey değil"

Türkiye İşçi Partisi (TİP) Milletvekili Ahmet Şık'ın "katıldığı iki ayrı programdaki ifadeleri ve muhalefetin buna sessiz kalması"na ilişkin soru üzerine Çelik, şunları söyledi:

"Milletvekili sıfatı taşıyan birisinin 'devlet katildir' demesi, 'devlet seri cinayetler' işliyor demesi... Biz bu üslubu nereden biliyoruz, bunlar silahlı terör örgütlerinin üslubudur. Yani Türkiye Cumhuriyeti devletine karşı kullanılan bu üslup silahlı terör örgütleri tarafından kullanılan bir üsluptur. Milletvekili sıfatını taşıyan birisinin bu üslubu kullanması, bu ülkenin meşruiyetine inanan herkesin lanetlemesi gereken bir şeydir. Eğer böyle düşünüyorsa Türkiye Cumhuriyeti devletinin kurumlarından biri olan Türkiye Büyük Millet Meclisinde ne işi var. Böyle bir ikiyüzlülük, böylesine bir silahlı terör örgütü ağzıyla konuşmak hiçbir şekilde kabul edilebilir bir şey değil."

Türkiye Cumhuriyeti'nin egemen ve meşru bir devlet olduğunu belirten ve Şık'ın yaptığının eleştiri değil, silahlı terör örgütlerinin üslubuyla konuşmak olduğunu söyleyen Çelik, şunları kaydetti:

"Türkiye Büyük Millet Meclisi sıfatı bunu kaldırmaz. Zaten hakkında soruşturma açılmış. Bir de şu var, eğer doğruysa, biraz evvel siz soru sorarken buna tepki verilmiyor muhalefetten dediniz. Ben buraya gelirken bilgi verildi ama teyit edemedim. Muhalefetten bazılarının da 'Arkadaşımızdır, dostumuzdur ve onurumuzdur' gibisinden bu açıklamaların üstüne sahiplenme açıklamaları var. Bu şekilde bir yaklaşım kendi partilerinin meşruiyetini tartışmaya açar, kendi parti siyasetlerinin meşruiyetini tartışmaya açar. Böylesine bir şey olabilir mi? Bugün bir silahlı terör örgütü üyesi konuşsa ne diyecek? Zaten bu şahsın söylediklerini söyleyecek. Bunun ne milletvekilliği ile ilgisi var ne muhalefet yapmakla ilgisi var ne gerçeklerle ilgisi var ne siyasetle ilgisi var. Bu başka bir misyon. Yargı soruşturmasını açmış, yargı kendi kararını verdikten sonra parti olarak bizim grubumuzun üstüne düşen bir vazife olursa biz de bunun gereğini yerine getiririz."

(Sürecek)