Çelik: "Müttefik Deyince ABD'nin Aklına İlk Olarak Türkiye'nin Gelmesi Gerekir. Ama 'Deaş'tan...
1 saat önce
Çelik: "Müttefik deyince ABD'nin aklına ilk olarak Türkiye'nin gelmesi gerekir. Ama 'DEAŞ'tan müttefikimiz' diye bahsetmeleri büyük bir kırılmadır.
Çelik: "Müttefik deyince ABD
'nin aklına ilk olarak Türkiye
'nin gelmesi gerekir. Ama 'DEAŞ'tan müttefikimiz' diye bahsetmeleri büyük bir kırılmadır."
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Haber Yayın Tarihi : 08.01.2019 06:37 Kaynak: AA
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