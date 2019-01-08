Son Dakika Haberleri: Çelik: "Müttefik Deyince ABD'nin Aklına İlk Olarak Türkiye'nin Gelmesi Gerekir. Ama 'Deaş'tan...

Çelik: "Müttefik Deyince ABD'nin Aklına İlk Olarak Türkiye'nin Gelmesi Gerekir. Ama 'Deaş'tan...

1 saat önce

Çelik: "Müttefik deyince ABD'nin aklına ilk olarak Türkiye'nin gelmesi gerekir. Ama 'DEAŞ'tan müttefikimiz' diye bahsetmeleri büyük bir kırılmadır.

Çelik:
Çelik: "Müttefik deyince ABD'nin aklına ilk olarak Türkiye'nin gelmesi gerekir. Ama 'DEAŞ'tan müttefikimiz' diye bahsetmeleri büyük bir kırılmadır."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.01.2019 06:37 Kaynak: AA

Türkiye, Amerika Birleşik Devletleri, Politika
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