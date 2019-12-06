Son Dakika Haberleri: Çelik: "NATO Zirvesi'nde herkes Türkiye'nin gücüne ve NATO için vazgeçilmezliğine vurgu yapmıştır."
Son Dakika Politika Çelik: 'NATO Zirvesi'nde herkes Türkiye'nin gücüne ve NATO için vazgeçilmezliğine vurgu yapmıştır.' - Son Dakika

Çelik: "NATO Zirvesi'nde herkes Türkiye'nin gücüne ve NATO için vazgeçilmezliğine vurgu yapmıştır."

6 saat önce

Çelik: "NATO Zirvesi'nde herkes Türkiye'nin gücüne ve NATO için vazgeçilmezliğine vurgu yapmıştır.

Çelik:

Çelik: "NATO Zirvesi'nde herkes Türkiye'nin gücüne ve NATO için vazgeçilmezliğine vurgu yapmıştır."

Türkiye, Politika

Haber Yayın Tarihi: 06.12.2019 06:30 Kaynak: AA
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