Son Dakika › Politika › Çelik: 'NATO Zirvesi'nde herkes Türkiye'nin gücüne ve NATO için vazgeçilmezliğine vurgu yapmıştır.' - Son Dakika
Çelik: "NATO Zirvesi'nde herkes Türkiye'nin gücüne ve NATO için vazgeçilmezliğine vurgu yapmıştır."
6 saat önce
Çelik: "NATO Zirvesi'nde herkes Türkiye'nin gücüne ve NATO için vazgeçilmezliğine vurgu yapmıştır.
Haber Yayın Tarihi: 06.12.2019 06:30 Kaynak: AA
Çelik: "NATO Zirvesi'nde herkes Türkiye'nin gücüne ve NATO için vazgeçilmezliğine vurgu yapmıştır."
Libya Dışişleri Bakanı: Yunanistan'ın Büyükelçimizi sınırdışı etme kararı kabul edilemez Türkiye'nin insani yardım için istediği 5. sınır kapısı talebine ABD'den destek geldi Ordu, Ceren'e ağladı AK Parti Sözcüsü Çelik'ten asgari ücret açıklaması