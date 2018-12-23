Çelik: "Netanyahu, Cumhurbaşkanımızın İnsanlık Adına, Mazlumlar Adına Yaptığı Uyarılarından Çok...
3 saat önce
Çelik: "Netanyahu, Cumhurbaşkanımızın insanlık adına, mazlumlar adına yaptığı uyarılarından çok rahatsız olmuş, rahatsız olmaya devam edecek.
Çelik: " Netanyahu
, Cumhurbaşkanımızın insanlık adına, mazlumlar adına yaptığı uyarılarından çok rahatsız olmuş, rahatsız olmaya devam edecek."
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Haber Yayın Tarihi : 23.12.2018 11:06 Kaynak: AA
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