Çelik: "Onurlu olanın cansız bedeni bile cesaret abidesidir.
1 saat önce
Çelik: "Onurlu olanın cansız bedeni bile cesaret abidesidir.
Çelik: "Onurlu olanın cansız bedeni bile cesaret abidesidir. Onursuz olanlar ise ellerinde ölüm makineleriyle gezen yaşayan ölülerdir."
Haber Yayın Tarihi : 18.06.2019 08:33 Kaynak: AA
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