Son Dakika Haberleri: Çelik: "Onurlu olanın cansız bedeni bile cesaret abidesidir.
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Çelik: "Onurlu olanın cansız bedeni bile cesaret abidesidir.

1 saat önce

Çelik: "Onurlu olanın cansız bedeni bile cesaret abidesidir.

Çelik:
Çelik: "Onurlu olanın cansız bedeni bile cesaret abidesidir. Onursuz olanlar ise ellerinde ölüm makineleriyle gezen yaşayan ölülerdir."
Haber Yayın Tarihi : 18.06.2019 08:33 Kaynak: AA
Politika
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