Çelik: "(Orta Doğu coğrafyası) Dünyanın bütün devletleri oradayken Türkiye'nin orada olmasını...
1 saat önce
Çelik: "(Orta Doğu coğrafyası) Dünyanın bütün devletleri oradayken Türkiye'nin orada olmasını yadırgamak, dünyanın bütün devletleri oradayken Türkiye'nin oraya sırt dönmesini teklif etmek son derece tehlikeli bir virüstür.
Haber Yayın Tarihi: 06.08.2019 07:37 Kaynak: AA
Çelik: " (Orta Doğu
coğrafyası) Dünyanın bütün devletleri oradayken Türkiye
'nin orada olmasını yadırgamak, dünyanın bütün devletleri oradayken Türkiye'nin oraya sırt dönmesini teklif etmek son derece tehlikeli bir virüstür."
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