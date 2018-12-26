Çelik: "Özgür Özel'in Yaptığı Konuşma Şimdiye Kadar Gördüğümüz En İtibarsız En Gayrimeşru...
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- AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Sözcüsü Ömer Çelik'in açıklamaları ANKARA - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Sözcüsü Ömer Çelik, MYK toplantısı sonrası gazetecilerin sorularını yanıtladı.
- AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Sözcüsü Ömer Çelik'in açıklamaları ANKARA - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Sözcüsü Ömer Çelik, MYK toplantısı sonrası gazetecilerin sorularını yanıtladı.
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Haber Yayın Tarihi : 26.12.2018 10:04 Kaynak: AA
Bahçeli, Gazetecilerin Merakı Üzerine Yüzüğündeki Detayları Anlattı
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