Son Dakika Haberleri: Çelik: "Özgür Özel'in Yaptığı Konuşma Şimdiye Kadar Gördüğümüz En İtibarsız En Gayrimeşru...

Çelik: "Özgür Özel'in Yaptığı Konuşma Şimdiye Kadar Gördüğümüz En İtibarsız En Gayrimeşru...

17 dakika önce

- AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Sözcüsü Ömer Çelik'in açıklamaları ANKARA - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Sözcüsü Ömer Çelik, MYK toplantısı sonrası gazetecilerin sorularını yanıtladı.

- AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Sözcüsü Ömer Çelik'in açıklamaları ANKARA - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Sözcüsü Ömer Çelik, MYK toplantısı sonrası gazetecilerin sorularını yanıtladı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.12.2018 10:04 Kaynak: AA

Merkez Yürütme Kurulu, Ömer Çelik, Güncel
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