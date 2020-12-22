Çelik: "(Parlamenter sistem tartışmaları) Arzu ettikleri, sistem tartışması yapmak değil" - Son Dakika

Çelik: "(Parlamenter sistem tartışmaları) Arzu ettikleri, sistem tartışması yapmak değil"
22.12.2020 19:29
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in açıklaması ANKARA - AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, partisinin MYK gündemine ilişkin açıklamalarda bulundu.
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in açıklaması ANKARA - AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, partisinin MYK gündemine ilişkin açıklamalarda bulundu. (11)
AK Parti Sözcüsü Çelik: (Parlamenter sistem tartışmaları) Arzu ettikleri, sistem tartışması yapmak değil, tamamen Cumhur İttifakı'nın Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemini savunmasına karşı eleştirel bir alan açmak."
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