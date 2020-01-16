Çelik rafların altında kalan bir kişi öldü, 3 kişi yaralandı - Son Dakika
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Çelik rafların altında kalan bir kişi öldü, 3 kişi yaralandı

29 dakika önce

MERSİN'in Tarsus ilçesindeki bir mantar üretim çiftliğinde devrilen çelik rafların altında kalan işçilerden Caner Yarasa (46) öldü, Selim Serin, Ekrem Serin ve Yahya Doğan yaralandı.

Çelik rafların altında kalan bir kişi öldü, 3 kişi yaralandı, System.String[]

MERSİN'in Tarsus ilçesindeki bir mantar üretim çiftliğinde devrilen çelik rafların altında kalan işçilerden Caner Yarasa (46) öldü, Selim Serin, Ekrem Serin ve Yahya Doğan yaralandı.

Olay, gece saatlerinde Topaklı köyündeki mantar üretim çiftliğinde meydana geldi. Poşetlenen mantarların konulduğu 2 metre yüksekliğindeki çelik raflar, işçilerin çalıştığı sırada henüz bilinmeyen bir nedenle devrildi. Devrilen çelik rafların altında kalarak yaralanan işçiler Caner Yarasa, Selim Serin, Ekrem Serin ve Yahya Doğan, işletmedeki arkadaşlarının ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen ambulanslarla Tarsus Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralılardan Yarasa, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Ciğerlerinde hasar oluşan Selim Serin ise ilk müdahalenin ardından Mersin Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Yaralıların tedavisi devam ederken, jandarma da olayla ilgili soruşturma başlattı.


Tarsus, Selim, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.01.2020 01:08 Kaynak: DHA
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