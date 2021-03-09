Çelik: "(Rasim Öztekin) Türkiye'nin bu büyük sanatçısını son yolcuğuna uğurlamada hepimiz hazır olacağız" - Son Dakika

AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK) Topalntısı

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'İn açıklamaları ANKARA - AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, partisinin MYK gündemine ilişkin açıklamalarda bulundu.

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AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: "Yarın Rasim Öztekin'in cenaze törenine Kültür Bakanı'mız, ben, Numan Bey ve Mahir Bey hep beraber katılacağız. Türkiye'nin bu büyük sanatçısını son yolcuğuna uğurlamada hepimiz hazır olacağız."