Son Dakika Haberleri: Çelik: "(Rusya'dan S400 Alımı) Bitmiş Bir Anlaşmadan Türkiye'nin Vazgeçmesini İstemek, Türkiye'nin...

Çelik: "(Rusya'dan S400 Alımı) Bitmiş Bir Anlaşmadan Türkiye'nin Vazgeçmesini İstemek, Türkiye'nin...

1 saat önce

Çelik: "(Rusya'dan S400 alımı) Bitmiş bir anlaşmadan Türkiye'nin vazgeçmesini istemek, Türkiye'nin egemenlik haklarına saygısızlıktır.

Çelik:
Çelik: "( Rusya'dan S400 alımı) Bitmiş bir anlaşmadan Türkiye'nin vazgeçmesini istemek, Türkiye'nin egemenlik haklarına saygısızlıktır. Türkiye, bu saygısızlığa herhangi bir prim vermeyecektir."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.04.2019 10:42 Kaynak: AA

prim, Türkiye, Güncel
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