Çelik: "(Rusya'dan S400 Alımı) Bitmiş Bir Anlaşmadan Türkiye'nin Vazgeçmesini İstemek, Türkiye'nin...
1 saat önce
Çelik: "(Rusya'dan S400 alımı) Bitmiş bir anlaşmadan Türkiye'nin vazgeçmesini istemek, Türkiye'nin egemenlik haklarına saygısızlıktır.
Çelik: "( Rusya
'dan S400 alımı) Bitmiş bir anlaşmadan Türkiye
'nin vazgeçmesini istemek, Türkiye'nin egemenlik haklarına saygısızlıktır. Türkiye, bu saygısızlığa herhangi bir prim
vermeyecektir."
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Haber Yayın Tarihi : 04.04.2019 10:42 Kaynak: AA
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