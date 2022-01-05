Çelik: "Sayın Kılıçdaroğlu şimdi de sayın Bahçeli'nin milliyetçiliğini sorgulamaya kalkmış" - Son Dakika

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, parti genel merkezi önünde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. (3)

"(Cumhurbaşkanı Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Bahçeli'nin bir araya gelmesi) Türkiye'nin meseleleri ile ilgili olarak hem bir istişare anlamı hem de Cumhur İttifakının birlikteliğinin tekrar teyit edilmesi pekiştirilmesi anlamını taşıyor"

"Sayın Kılıçdaroğlu şimdi de sayın Bahçeli'nin milliyetçiliğini sorgulamaya kalkmış. Tabii bu sayın Kılıçdaroğlu'nun Cumhur İttifakı'na dönük fitne oluşturma siyasetinin bir parçası olarak değerlendiriyoruz"

"(BAE ile yakınlaşma) Son zamanlardaki yakınlaşma memnuniyetle karşılanıyor."