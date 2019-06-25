Çelik: Seçim sonuçları değerlendirilecektir
1 saat önce
AK Parti Sözcüsü Çelik, "Milletimizin verdiği mesaj, partimiz tarafından tüm yönleriyle ele alınacak.
AK Parti
Haber Yayın Tarihi : 25.06.2019 06:18
Sözcüsü Çelik, "Milletimizin verdiği mesaj, partimiz tarafından tüm yönleriyle ele alınacak. Seçim sonuçları değerlendirilecektir." dedi.
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