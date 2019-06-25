Son Dakika Haberleri: Çelik: Seçim sonuçları değerlendirilecektir
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Çelik: Seçim sonuçları değerlendirilecektir

1 saat önce

AK Parti Sözcüsü Çelik, "Milletimizin verdiği mesaj, partimiz tarafından tüm yönleriyle ele alınacak.

Çelik: Seçim sonuçları değerlendirilecektir, System.String[]
AK Parti Sözcüsü Çelik, "Milletimizin verdiği mesaj, partimiz tarafından tüm yönleriyle ele alınacak. Seçim sonuçları değerlendirilecektir." dedi.
Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi : 25.06.2019 06:18 
AK Parti, Ekonomi
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