Son Dakika Haberleri: Çelik: "(Şehir Üniversitesi ile ilgili tartışmalar) Bir üniversite meselesinin bu şekilde...
Son Dakika Güncel Çelik: '(Şehir Üniversitesi ile ilgili tartışmalar) Bir üniversite meselesinin bu şekilde... - Son Dakika

Çelik: "(Şehir Üniversitesi ile ilgili tartışmalar) Bir üniversite meselesinin bu şekilde...

6 saat önce

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in açıklamaları AK Parti Sözcüsü Çelik: "(Şehir Üniversitesi ile ilgili tartışmalar) Bir üniversite meselesinin bu şekilde siyasallaşmasından da fevkalade muzdaribiz.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in açıklamaları AK Parti Sözcüsü Çelik: "(Şehir Üniversitesi ile ilgili tartışmalar) Bir üniversite meselesinin bu şekilde siyasallaşmasından da fevkalade muzdaribiz. Bu kadar üniversite açmış Cumhurbaşkanımıza dönük olarak, hükümetlerimize, partimize dönük olarak kullanılan bu ifadeler tamamen yanlıştır, kınanması gereken ifadelerdir. Esasında burada kamu bir yük almaktadır. Yani üniversitenin yanlış yönetilmesinden doğan zaafı gidermek için borçları kapatmak, bu borçları devralarak bir yük almaktadır."

Çelik: (Şehir Üniversitesi ile ilgili tartışmalar) Bir üniversite meselesinin bu şekilde...

Ömer Çelik, AK Parti, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 02.12.2019 07:18 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



AK Parti'den Davutoğlu, Kılıçdaroğlu ve Karamollaoğlu'nun fotoğrafına ilk yorum
Erdoğan'ın Cumhurbaşkanlığı süresi içerisindeki ilk vetosu kendi partisine Filtre yasasına "Evet" diyen MHP ve AK Parti'den yasayı veto eden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür Kahramanmaraş mutfağı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın beğenisine sunuldu

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.12.2019 02:12:21. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Çelik: "(Şehir Üniversitesi ile ilgili tartışmalar) Bir üniversite meselesinin bu şekilde...
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]