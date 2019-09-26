Son Dakika Haberleri: Çelik sektörü Almanya'da bir araya geldi
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Çelik sektörü Almanya'da bir araya geldi

42 dakika önce

ÇİB'in sektörün önde gelen organizasyonlarından biri olan SteelOrbis 2019 Güz Konferansı & 81. IREPAS Toplantısı ile eş zamanlı olarak Almanya'ya düzenlediği heyette önemli iş görüşmeleri gerçekleştirdi.

Çelik sektörü Almanya'da bir araya geldi , System.String[]

ÇİB'in sektörün önde gelen organizasyonlarından biri olan SteelOrbis 2019 Güz Konferansı & 81. IREPAS Toplantısı ile eş zamanlı olarak Almanya'ya düzenlediği heyette önemli iş görüşmeleri gerçekleştirdi.

Almanya, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 26.09.2019 01:30 
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