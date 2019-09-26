Çelik sektörü Almanya'da bir araya geldi
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ÇİB'in sektörün önde gelen organizasyonlarından biri olan SteelOrbis 2019 Güz Konferansı & 81. IREPAS Toplantısı ile eş zamanlı olarak Almanya'ya düzenlediği heyette önemli iş görüşmeleri gerçekleştirdi.
ÇİB'in sektörün önde gelen organizasyonlarından biri olan SteelOrbis 2019 Güz Konferansı & 81. IREPAS Toplantısı ile eş zamanlı olarak Almanya'ya düzenlediği heyette önemli iş görüşmeleri gerçekleştirdi.
Haber Yayın Tarihi: 26.09.2019 01:30
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