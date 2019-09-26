Çelik sektörü Almanya'da bir araya geldi

Çelik İhracatçıları Birliği (ÇİB), Almanya'nın Düsseldorf kentinde gerçekleştirilen SteelOrbis 2019 Güz Konferansı ve 81. Uluslararası İnşaat Demiri Üreticileri ve İhracatçıları Birliği (IREPAS) Toplantısı'na 30 firmadan 46 katılımcıyla yer aldı.

ÇİB'ten yapılan açıklamaya göre, birlik, sektörün önde gelen organizasyonlarından SteelOrbis 2019 Güz Konferansı ve 81. IREPAS Toplantısı'nda önemli iş görüşmeleri gerçekleştirmek için Almanya'ya ticari bir heyet gönderdi.

Sektörün önemli oyuncularını bir araya getiren organizasyonlardan biri olan konferansta, çelik piyasalarındaki son gelişmeler masaya yatırıldı.

Türk çelik ihracatçıları, organizasyonda dünyanın önde gelen ithalatçıları ve ham madde tedarikçileri ile bir araya geldi. Organizasyona 42 farklı ülkeden 400'ü aşkın kişi katılırken, ÇİB heyetinde 30 firmadan 46 katılımcı yer aldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen ÇİB Başkanı Adnan Aslan, bu tarz etkinliklerin Türk çelik sektörü için son derece önemli olduğunu belirterek, üç gün boyunca yoğun iş görüşmeleri gerçekleştiklerini vurguladı.

Konferansta, Dominik Cumhuriyeti'nden Mısır'a, Kolombiya'dan Lübnan'a kadar birçok ülkeden alıcılarla buluştuklarını aktaran Aslan, "Türk çelik sektörü bu etkinlikte dünyanın farklı yerlerinden sektör temsilcileri ile bir araya gelme olanağı buldu. Etkinlik, yeni iş ortaklıkları ve satış kanalları oluşturma konusunda büyük fayda sağladı. Heyet katılımcıları, hayata geçirdikleri B2B görüşmeleri ile yeni iş bağlantısı imkanları yakaladı." ifadelerini kullandı.

"Faiz indirimleri sektörü canlandıracak"

Korumacılık önlemlerinin damga vurduğu 2019 yılında çelik sektöründe başta ABD ve AB olmak üzere birçok pazarda daralma ve kayıp yaşandığını belirten Aslan, şunları kaydetti:

" Türkiye'nin en önemli ihracat pazarlarından biri olan ABD'de Section 232 vergisinin iki katına çıkarılmasıyla yüzde 80'e yakın pazar kaybı yaşadık. AB'nin de kota uygulamasını 1 Ekim itibarıyla daha da sınırlandıracak olması sektörü olumsuz etkileyebilir. Yaşanan tüm engellemelere rağmen 2019 Ocak-Ağustos döneminde ihracatımızı miktar bazında yüzde 12,4 artırarak, 14,2 milyon tona çıkardık. Değer bazında ise geçen yılın aynı dönemine göre sadece yüzde 0,8'lik düşüşle 9,4 milyar dolarlık ihracat yaptık. Bu sene Latin Amerika, Güneydoğu Asya ve Batı Afrika'daki ihracat artışlarımızla birlikte geçen yılın performansını yakalayabileceğimizi düşünüyoruz."

Aslan, çelik sektöründe iç pazarda son dönemde ciddi bir daralma olduğunu aktararak, hükümetin yayınlandığı Ekonomi, Son Dakika Ekonomi Haberleri, Ekonomi Son Dakika'>ekonomi paketinin yanı sıra faiz indirimlerinin de sektörü canlandıracağını kaydetti.

Faiz indirimlerinin özellikle çeliğin yoğun kullanıldığı beyaz eşya ve otomotiv sektörünü kısa sürede hareketlendirerek çelik tüketimini artırmasını beklediklerini bildiren Aslan, "Ekonomik toparlanma sinyalleri alınan bu günlerde, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 1,5 milyon konutun her yıl 300 bin olmak üzere 5 yıl içinde dönüştürülmesini planlıyor. Bunu da sektörün toparlanması için olumlu bir gelişme." değerlendirmesinde bulundu.