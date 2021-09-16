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Çelik sektörü ihracatçıları ödüllendirildi - Son Dakika

Çelik sektörü ihracatçıları ödüllendirildi

16.09.2021 11:47
Çelik sektörü ihracatçıları ödüllendirildi, System.String[]

Ticaret Bakan Yardımcısı Rıza Tuna Turagay, çelik sektöründe 50 milyon tonluk bir kapasite olduğunu belirterek, "Kapasite kullanım oranlarımız yüksek, 40 milyon ton civarında bir üretimimiz var. Önümüzdeki 3 yıl içerisinde çok büyük yatırımlar bekliyor.

Ticaret Bakan Yardımcısı Rıza Tuna Turagay, çelik sektöründe 50 milyon tonluk bir kapasite olduğunu belirterek, "Kapasite kullanım oranlarımız yüksek, 40 milyon ton civarında bir üretimimiz var. Önümüzdeki 3 yıl içerisinde çok büyük yatırımlar bekliyor. Çelik, stratejik önemi büyük bir sektör." dedi.

Çelik İhracatçıları Birliğinin (ÇİB) salgın nedeniyle gerçekleştiremediği 2019 ve 2020 yılı "Çelik İhracatının Liderleri" ödül töreni İstanbul'da yapıldı. Törende 2019 ve 2020 için 20 farklı kategoride ilk 3'e giren 51 firmaya ödülleri verildi. 121 ödülün verildiği törende 2019 ve 2020'de tüm ürünlerde en fazla ihracata ulaşan ilk 3 çelik firması HABAŞ, İÇDAŞ ve DİLER oldu.

Ödül töreninde konuşan Ticaret Bakan Yardımcısı Rıza Tuna Turagay, çelik ihracatında yüzde 69'a yakın değer bazında artış olduğunu, 13,2 milyar doları bulduklarını ve bu yıl 20 milyar doları geçmeyi öngördüklerini söyledi.

Turagay, "Bu da aslında içinde bulunduğumuz bu zor şartlara rağmen ne kadar büyük bir yolculuğa çıktığımızı ve çelik gibi kuvvetli olduğumuzu gösteriyor. Trump'ın tokadını yedik, AB'nin dostluğunu arkamızda göremedik, ihracatımızı bu kadar zorlu ortamlarda bu noktalara taşımak gerçekten takdire şayan..." ifadelerini kullandı.

Her gün sorunları çözmek için uğraştıklarını belirten Turagay, "Sorunlar bitmiyor. Çelik sektöründe özel bir durum da var, desteklerden de yararlanamadığı için hiçbir zaman bize para almaya gelmez, 'karşısına çıkan sorunları çözmek, aşmak için ne yapabiliriz' diye konuşuruz." dedi.

Turagay, sektöre bakıldığında 50 milyon tonluk bir kapasite olduğunu aktararak, "Kapasite kullanım oranlarımız yüksek, 40 milyon ton civarında bir üretimimiz var. Önümüzdeki 3 yıl içerisinde çok büyük yatırımlar bekliyor. Çelik, stratejik önemi büyük bir sektör." diye konuştu.

"Avrupa'nın en büyük yatırımcısı olacağız"

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle de ihracatın Türkiye için büyük önem taşıdığını vurgulayarak, 2018'de Trump'ın vergiler ile Türkiye'ye verdiği zararları anımsattı.

Gülle, "AB'nin altına imza atmış olduğu anlaşmalara rağmen imzasına, sözüne güvenilir dediğimiz ülkelerin bile böyle bir dönemde ticaret için neler yapabileceğini gördük. Her şeye rağmen ihracatımızı artırmış olmamız çok anlamlı ve değerli. Bütün bu olumsuzluklara rağmen çelik sektörünün yakaladığı bu başarıyı gönülden takdir ediyorum." şeklinde konuştu.

Çelik sektörünün bu süreci gayet büyük bir başarı ile yönettiğini aktaran Gülle, şunları kaydetti:

"Kısa zaman içerisinde devreye girecek yatırımlar ile inşallah Avrupa'nın en büyük yatırımcısı olacağız. Şu anda bulunduğumuz ikinciliği daha da yukarılara çıkaracağız. Bu ortamda ihracat ve yatırım yapmak sadece bir sanayicinin, ihracatçının bir üretim sevdalısının yapacağı bir iş. Çelik sektörünün önüne uluslararası engeller çıkıyor ve şükür ki bunların hepsini geçerek tarih yazıyorsunuz. Ağustos ayında yakaladığımız ikincilik, eylülde gelecek rakamlarla birlikte tarihe geçecek."

"Sektörümüz büyümesini sürdürüyor"

Çelik İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Aslan ise küresel çelik piyasasında önemli bir konumda bulunan sektörün gücünü sürdürülebilir kılmak adına pandeminin ve korumacılık önlemlerinin neden olduğu kısıtlamalara karşı mücadele ederek çalışan ÇİB'in firmalarına teşekkür etti.

Aslan, "Sektörümüz, ihracat tecrübesi sayesinde pazarlarını çeşitlendirmeyi başararak büyümesini sürdürüyor. Bu yılın 8 ayında değerde ulaştığımız ihracat rakamı, geçen senenin toplam rakamının da üzerine çıkmış durumda." diye konuştu.

Geçen yıl değerde 12,6 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirdiklerini, bu yılın 8 ayında ise 13,2 milyar dolara ulaştıklarını bildiren Aslan, "Miktar bazında geçen yıl 20,3 milyonluk tonluk ihracatımıza karşın 2021'in ağustos ayı sonunda ihracatımız 15,3 milyon tona ulaştı." dedi.

Aslan, yaklaşık 23-24 milyon ton ve 20-22 milyar dolarlık bir ihracat rakamına ulaşarak yılı büyük bir rekorla kapatacaklarını öngördüklerini de sözlerine ekledi.

Çelik İhracatçıları Birliği Başkan Yardımcısı Uğur Dalbeler, "Yılı büyük bir rekorla kapatacağımızı öngörüyoruz. Miktarda 23-24 milyon tona ve bunun karşılığında da tahmini 20-22 milyar dolarlık bir ihracat rakamına ulaşacağımızı hesaplıyoruz." ifadelerini kullandı.

Yevgeniy Ziniçev, Donald Trump, İhracat, Türkiye, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Çelik sektörü ihracatçıları ödüllendirildi - Son Dakika Ekonomi


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