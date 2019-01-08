Çelik sektörü 'korumacılık' dinlemedi

Korumacılık önlemleri karşısında zorlu bir yılı geride bırakan Türk çelik sektörü, 2018 ihracatını hem değer hem de miktar bazında artırdı.

Korumacılık önlemleri karşısında zorlu bir yılı geride bırakan Türk çelik sektörü, 2018 ihracatını hem değer hem de miktar bazında artırdı. Tüm engellemelere rağmen ihracatta önemli oranda artış yaşadıklarını kaydeden ÇİB Başkanı Adnan Aslan, 2019 yılında ise yeni pazarlara yöneleceklerini söyledi.

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