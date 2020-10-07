Çelik sektörü yeni pazarlara açılıyor - Son Dakika

Çelik sektörü yeni pazarlara açılıyor

07.10.2020 12:53
Çelik sektörü yeni pazarlara açılıyor, System.String[]

Pandemi ve haksız kotalar nedeniyle daralan Avrupa ve Amerika pazarı, 197 ülkeye ihracat gerçekleştiren çelik sektörünü harekete geçirdi.

Pandemi ve haksız kotalar nedeniyle daralan Avrupa ve Amerika pazarı, 197 ülkeye ihracat gerçekleştiren çelik sektörünü harekete geçirdi.

Çelik İhracatçıları Birliği (ÇİB) Başkanı Adnan Aslan, "Şu dönemde virüsün etkilerinin biraz daha azaldığı Uzakdoğu pazarına yöneldik. Yeni normalle birlikte 2020 yılının ikinci yarısından itibaren sektörümüzün toparlanmaya başladığını ve ihracatımızın arttığını gözlemliyoruz" dedi.

Aslan çelik sektöründeki son durumla ilgili " Türkiye'nin çelik ihracatı 2020 yılının ilk yarısında geçen yılın aynı dönemine göre miktar bazında yüzde 9,8 azalarak 9,7 milyon ton, değer bazında ise yüzde 16,6 azalış ile 5,9 milyar dolar olarak gerçekleşti. Pandemi nedeniyle alınan önlemlerin Haziran aylarında gevşetilmesi sonucunda normalleşmenin etkisiyle yeniden artış ivmesi yakalandı. Yeni normalle birlikte 2020 yılının ikinci yarısından itibaren sektörümüzün toparlanmaya başladığını ve ihracatımızın arttığını gözlemliyoruz. Pandemi nedeniyle tüm pazarlarımızda ihracatımızın istenen seviyelerde gerçekleşemediğini söyleyebiliriz. Bu nedenle sektörümüz için alternatif pazarlara yönelmek her zamankinden daha çok önem taşıyan bir hal aldı. Salgınla birlikte son süreçte dünya genelinde ihracat pazarlarındaki ülkelerin gümrük duvarlarını haksız bir şekilde yükseltmesi sonucunda 2020 yılının ilk yarısında en fazla kayıp yaşanan pazarımız Avrupa Birliği oldu. AB, korunma önlemi gözden geçirmeleri ile Türkiye'den yapılan ithalatı elinden geldiğince engelleme yoluna gitti. Sektörümüzün karşılaştığı bu haksız uygulamalara karşı Birlik olarak hukuki girişimlerimizi sürdürüyor, haksız engellemelerin serbest ticarete zarar verdiğini düşünüyoruz" dedi.

Aslan, "Yeni normal ile birlikte 2020 yılı sonu için birinci yarıda yaşanılan kaybı ikinci yarıda telafi etme şansını yakalayabileceğimizi öngörüyoruz. İhracatımızın miktarda bir önceki yıla kıyasla aynı kalarak yaklaşık 21,2 milyon ton olarak gerçekleşmesini ümit ediyoruz. Değerde ise yüzde 5 düşüşle 13,2 milyar dolara karşılık gelebileceğini hesaplıyoruz. Bu salgının ne kadar süreceğini kestirmek mümkün değil. Pandemi sürecinin global çelik sektörüne etkilerini ve tedarik zincirinde yaşanan dalgalanmaları yakından takip ediyoruz. Şu an için 2021 yılına yönelik yeni siparişler oluşsa bile konjonktürün neler getireceğini tam olarak kestiremiyoruz. 2021 yılı için küresel olarak normalleşme beklentileri kapsamında ihracatımızın miktarda yüzde 10 artışla 23,3 milyon tona ulaşacağını, değerde ise yüzde 15 artışla 15,1 milyar dolar seviyelerinde gerçekleşeceğini öngörüyoruz." şeklinde konuştu.

Aslan, alternatif ihracat pazarlarının sektör açısından kritik öneme sahip olduğunu vurgulayarak, "Türk çelik sektörü uzun yılların deneyimiyle pazarlarını çok daha rahat çeşitlendirebiliyor. Şu an virüsün etkisinin biraz daha azaldığı Uzakdoğu'ya yönlenmiş durumdayız. Ayrıca, yeni pazar arayışlarımız doğrultusunda çelik ithalatlarında artış gözlemlediğimiz Güneydoğu Asya, Batı Afrika ve Latin Amerika bölgeleri öne çıkan hedef pazarlarımız arasında yer alıyor. Yüksek potansiyel gördüğümüz bu bölgelerin artan çelik ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik çalışmaların kayıp yaşadığımız pazarların telafi edilmesinde büyük önem taşıyacağını düşünüyoruz" dedi.

ABD'nin ve Avrupa Birliği ülkelerinin Türk Çelik sektörüne korumacılık önlemleri kapsamında haksız ve hukuka dayanmayan yaptırımlar uyguladığını ifade eden Aslan, bu nedenle yaşanan kayıpları rakamlarla açıkladı: "2016'da Türkiye'nin toplam çelik ihracatının yüzde 15'i ABD'ye gerçekleştiriliyorken bu oran bugün yüzde 3 seviyelerinde seyrediyor. 2016 yılında ABD'ye yapılan çelik ihracatı 2,4 milyon ton iken 2019 yılında ihracatımız yüzde 85 düşüşle 350 bin tona kadar geriledi. İhracatımızda yaşanan 2 milyon tonu aşkın bu kayıp 850 milyon dolar gibi ciddi bir değere karşılık geliyor. Aynı şekilde haksızlıklarla mücadele ettiğimiz Avrupa Birliği ülkelerine 2018'de 8,59 milyon ton çelik ihracatı gerçekleştirirken, 2019 yılında yüzde 16,5 düşüşle 7,17 milyon ton ihracat yaptık. 2020 yılının ilk yarısında ise bir önceki yılın ilk yarısına göre Avrupa Birliği'ne olan ihracatımız yüzde 22,6 azalışla 3,14 milyon ton olarak gerçekleşti ve değerde ise yüzde 25,9 azalışla 2,13 milyar dolara karşılık geldi. Çelik ihracatımızda Avrupa Birliği'nin payı 2018 yılında yüzde 40,3 iken 2019 yılında yüzde 33,9 ve 2020 yılının ilk yarısında yüzde 32,4 seviyesine geriledi. Ülkeler bazındaki genel düşüşlere baktığımızda ihracatımızda en fazla düşüş yaşadığımız ülkeler İtalya ve İngiltere oldu." - İSTANBUL

Çelik sektörü yeni pazarlara açılıyor

Güneydoğu Asya, Uzak Doğu, Afrika, Pazar, Ekonomi, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Çelik sektörü yeni pazarlara açılıyor - Son Dakika Ekonomi

YORUMLAR

Son Dakika

Irak ve Suriye'ye asker gönderilmesine ilişkin tezkere 1 yıl uzatıldı Türkiye'nin önde gelen iş insanı Jak Kamhi yaşamını yitirdi F.Bahçe ve Beşiktaş'ı çalıştıran Daum'dan çarpıcı sözler: Beni dolandırmaya kalkıştı Son Dakika: Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev: SİHA'lar olmasa çok fazla can kaybı olurdu TikTok videosu için gerçek silahla yapılan kurgu, genç kızın sonu oldu Temizlik personelinin işine olan tutkusu o anları kaydeden vatandaşı mest etti Alışveriş yapmak için gittiği mağazada beğendiği avize kafasına düştü Son Dakika! Putin'in "ateşkes" çağrısına Aliyev'den yanıt: Çatışmalar sona erdikten sonra Ermenistan ile görüşmelere yeniden başlayacağız
GATA'daki görevinden alınan Ali Edizer'e Mesut Yılmaz'a hakaretten suç duyurusu GATA'daki görevinden alınan Ali Edizer'e Mesut Yılmaz'a hakaretten suç duyurusu         
18:12
65 suç kaydı bulunan 15 yaşındaki şahıs, hapisten çıktığı gibi yine çaldı yine tutuklandı 65 suç kaydı bulunan 15 yaşındaki şahıs, hapisten çıktığı gibi yine çaldı yine tutuklandı         
17:43
Meteoroloji'nin turuncu kodlu uyarısının ardından bir ikaz da Vali'den geldi Meteoroloji'nin turuncu kodlu uyarısının ardından bir ikaz da Vali'den geldi         
17:29
Milli basketbolcu Semih Erden, saadet zincirine 1 milyon 358 bin TL kaptırdı Milli basketbolcu Semih Erden, saadet zincirine 1 milyon 358 bin TL kaptırdı         
16:49
Yüzünde 25 kiloluk tümörle yaşayan talihsiz adam, 5 ameliyatın ardından artık gülüyor Yüzünde 25 kiloluk tümörle yaşayan talihsiz adam, 5 ameliyatın ardından artık gülüyor         
16:12
Hazine'nin 2,5 milyar dolarlık tahvil ihracına 3 katı talep geldi Hazine'nin 2,5 milyar dolarlık tahvil ihracına 3 katı talep geldi         
15:59
Ebru Şahin, Hercai'deki başarılı performansıyla Twitter dünya gündeminde 22 saat kaldı Ebru Şahin, Hercai'deki başarılı performansıyla Twitter dünya gündeminde 22 saat kaldı         
15:42
En acı an! Denizde boğulan kişinin cansız bedeni çıkartıldığı esnada yakınları sinir krizi geçirdi En acı an! Denizde boğulan kişinin cansız bedeni çıkartıldığı esnada yakınları sinir krizi geçirdi         
15:18
Koronavirüsü yenen beyin cerrahı göreve başladığı gün hayatını kaybetti Koronavirüsü yenen beyin cerrahı göreve başladığı gün hayatını kaybetti         
14:49
Azerbaycan'a meydan okuyan Ermeni vatandaş, patlama sesini duyunca kaçacak delik aradı Azerbaycan'a meydan okuyan Ermeni vatandaş, patlama sesini duyunca kaçacak delik aradı         
14:38
Eşini zincire bağlayıp tırnaklarını söken koca, işkence için özel oda yapmış Eşini zincire bağlayıp tırnaklarını söken koca, işkence için özel oda yapmış         
14:16
Araç kiraladığı sırada imzaladığı senet yüzünden patronken işçi durumuna düştü Araç kiraladığı sırada imzaladığı senet yüzünden patronken işçi durumuna düştü         
12:32
Korona kurallarını hiçe sayıp marketin ortasında düdüklü tencere kavgasına tutuştular Korona kurallarını hiçe sayıp marketin ortasında düdüklü tencere kavgasına tutuştular         
10:52
Sahte altın bozdurmak isterken suçüstü yakalandı Sahte altın bozdurmak isterken suçüstü yakalandı         
10:29
Ne kavga ne de tartışma yaşandı! Tek bir sözüyle yaşlı adama maskeyi taktırdı Ne kavga ne de tartışma yaşandı! Tek bir sözüyle yaşlı adama maskeyi taktırdı         
10:16
Eşi vefat eden Özgü Namal'ın hayatındaki acı tesadüf! Kurtlar Vadisi'ndeki sahne gerçek oldu Eşi vefat eden Özgü Namal'ın hayatındaki acı tesadüf! Kurtlar Vadisi'ndeki sahne gerçek oldu         
09:00
Şili'de polis şiddeti bitmiyor! Genci köprüden attılar, gösteriler yeniden alevlendi Şili'de polis şiddeti bitmiyor! Genci köprüden attılar, gösteriler yeniden alevlendi         
17:23
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.10.2020 18:32:32. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Çelik sektörü yeni pazarlara açılıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei