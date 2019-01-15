Son Dakika Haberleri: Çelik sektörünü bekleyen büyük tehlike

Çelik sektörünü bekleyen büyük tehlike

1 saat önce

AB'nin çelik ithalatına getireceği kotalar zaten zor durumdaki Türk çelik sektörünü vurabilir.

Çelik sektörünü bekleyen büyük tehlike, System.String[]
AB'nin çelik ithalatına getireceği kotalar zaten zor durumdaki Türk çelik sektörünü vurabilir.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.01.2019 04:34 

Avrupa Birliği, Ekonomi
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