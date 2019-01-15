Çelik sektörünü bekleyen büyük tehlike
1 saat önce
AB'nin çelik ithalatına getireceği kotalar zaten zor durumdaki Türk çelik sektörünü vurabilir.
AB'nin çelik ithalatına getireceği kotalar zaten zor durumdaki Türk çelik sektörünü vurabilir.
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Haber Yayın Tarihi : 15.01.2019 04:34
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