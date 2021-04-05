Çelik: "Sessiz kalsaydık adı muhtıra olacaktı, sessiz kalmayınca 'ifade hürriyeti' diyerek bunu meşrulaştırmaya çalışıyorlar" - Son Dakika

Çelik: "Sessiz kalsaydık adı muhtıra olacaktı, sessiz kalmayınca 'ifade hürriyeti' diyerek bunu meşrulaştırmaya çalışıyorlar"
05.04.2021 21:12
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in konuşması ANKARA - AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, partisinin MYK gündemine ilişkin açıklamalarda bulundu.
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in konuşması ANKARA - AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, partisinin MYK gündemine ilişkin açıklamalarda bulundu. (3)
Çelik: "Muhtıra siyasetinin ve muhtıra gazeteciliğinin mutasyona uğramış biçimiyle karşı karşıyayız. Örgütlü bir kötülük olduğunu ifade ediyorum."
Çelik: "Sessiz kalsaydık adı muhtıra olacaktı, sessiz kalmayınca 'ifade hürriyeti' diyerek bunu meşrulaştırmaya çalışıyorlar."
Çelik: "Yaptıkları hizmetlerle anılmaları gerekirken, bu şekilde anılacak bir tavır içerisine girmeleri kendi itibarlarına yönelik suikasttır."
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