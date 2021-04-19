Çelik: "(Sığınmacılara) Yunanistan sahil güvenlik unsurları resmen benzin dökerek, yakmaya çalışarak bir katliama imza atmaya çalışıyor" - Son Dakika

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in konuşması ANKARA - AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, partisinin MYK gündemine ilişkin açıklamalarda bulundu. (3)

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: "(Sığınmacılara) Yunanistan sahil güvenlik unsurları resmen benzin dökerek, yakmaya çalışarak bir katliama imza atmaya çalışıyor"

AK Parti Sözcüsü Çelik: "(Yunanistan) Botları batırmak, 3 yılda 80 binden fazla mülteciyi bizim kara sularımıza itmek gibisinden vahşi eylemler gerçekleştirdiler. Uluslararası kurumlar ve Avrupa Birliği maalesef bunun karşısında susuyor."