Çelik: "(SMA'lı çocuklar) Bahsedilen tedaviyi bilimsel kurullar onaylarsa Türkiye Cumhuriyeti o tedavinin bu çocuklara ulaşmasını sağlayacaktır" - Son Dakika

Çelik: "(SMA'lı çocuklar) Bahsedilen tedaviyi bilimsel kurullar onaylarsa Türkiye Cumhuriyeti o tedavinin bu çocuklara ulaşmasını sağlayacaktır"
04.01.2021 19:10
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in açıklamaları ANKARA - AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, AK Parti MYK toplantısının ardından düzenlediği basın toplantısında açıklamalarda bulundu (10) AK Parti Sözcüsü Çelik: "(SMA'lı çocuklar) Bahsedilen tedaviyi bilimsel kurullar onaylarsa Türkiye Cumhuriyeti o...
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in açıklamaları ANKARA - AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, AK Parti MYK toplantısının ardından düzenlediği basın toplantısında açıklamalarda bulundu (10)
AK Parti Sözcüsü Çelik: "(SMA'lı çocuklar) Bahsedilen tedaviyi bilimsel kurullar onaylarsa Türkiye Cumhuriyeti o tedavinin bu çocuklara ulaşmasını sağlayacaktır."
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