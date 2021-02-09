Çelik: "Sosyal medya ulusal iradelerle, milli egemenlikle, hukukla kavga eden mekanizmaya dönüşmeye başlıyor. - Son Dakika

Çelik: "Sosyal medya ulusal iradelerle, milli egemenlikle, hukukla kavga eden mekanizmaya dönüşmeye başlıyor.
09.02.2021 17:21
Çelik: "Sosyal medya ulusal iradelerle, milli egemenlikle, hukukla kavga eden mekanizmaya dönüşmeye başlıyor.
Çelik: "Sosyal medya ulusal iradelerle, milli egemenlikle, hukukla kavga eden mekanizmaya dönüşmeye başlıyor. Bu dijital faşizm ve diktatörlük getirir"
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