Çelik: "Bir suç örgütü mensubunun partimizle, bakanlarımızla, hükümetimizle ilişkilendirilmesi, kategorik olarak reddettiğimiz bir husustur" - Son Dakika

AK Parti MYK toplantısı

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in açıklamaları

ANKARA - AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, AK Parti MYK toplantısı devam ederken basın mensuplarına gündemine ilişkin açıklamalarda bulundu. (4)

AK Parti Sözcüsü Çelik: "Bazı organizasyonlar var, başına 'ak' kelimesini koyarak kendisine ocak, dernek ya da birtakım organizasyonlar diyen. Bunlarla AK Parti'nin hiçbir ilgisi yoktur."

AK Parti Sözcüsü Çelik: "Herhangi bir şekilde bir suç örgütü mensubunun partimizle, bakanlarımızla, hükümetimizle ilişkilendirilmesi, kategorik olarak reddettiğimiz bir husustur."