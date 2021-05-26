AK Parti MYK toplantısı
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in açıklamaları
ANKARA - AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, AK Parti MYK toplantısı devam ederken basın mensuplarına gündemine ilişkin açıklamalarda bulundu. (4)
AK Parti Sözcüsü Çelik: "Bazı organizasyonlar var, başına 'ak' kelimesini koyarak kendisine ocak, dernek ya da birtakım organizasyonlar diyen. Bunlarla AK Parti'nin hiçbir ilgisi yoktur."
AK Parti Sözcüsü Çelik: "Herhangi bir şekilde bir suç örgütü mensubunun partimizle, bakanlarımızla, hükümetimizle ilişkilendirilmesi, kategorik olarak reddettiğimiz bir husustur."
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Çelik: 'Bir suç örgütü mensubunun partimizle, bakanlarımızla, hükümetimizle ilişkilendirilmesi, kategorik olarak reddettiğimiz bir husustur' - Son Dakika