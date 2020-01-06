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Çelik: "(Süleymani'nin öldürülmesi)Irak'ın, bölgemizin, dünyanın güvenliği ve istikrarı açısından...
6 saat önce
Çelik: "(Süleymani'nin öldürülmesi)Irak'ın, bölgemizin, dünyanın güvenliği ve istikrarı açısından olumsuz sonuçlar doğuracak gelişmeler tetiklenmiştir"
Haber Yayın Tarihi: 06.01.2020 06:38 Kaynak: AA
Çelik: "(Süleymani'nin öldürülmesi) Irak'ın, bölgemizin, dünyanın güvenliği ve istikrarı açısından olumsuz sonuçlar doğuracak gelişmeler tetiklenmiştir"
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