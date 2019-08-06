Çelik: "(Suriye'de) Türkiye mazlumlara şemsiye olacak, bölge ve dünya barışına katkıda bulunacak...
1 saat önce
Çelik: "(Suriye'de) Türkiye mazlumlara şemsiye olacak, bölge ve dünya barışına katkıda bulunacak güvenli bölge ve barış koridoru arayışı içerisindedir"
Haber Yayın Tarihi: 06.08.2019 07:31 Kaynak: AA
Çelik: "( Suriye
'de) Türkiye
mazlumlara şemsiye olacak, bölge ve dünya barışına katkıda bulunacak güvenli bölge ve barış koridoru arayışı içerisindedir"
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