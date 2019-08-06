Son Dakika Haberleri: Çelik: "(Suriye'de) Türkiye mazlumlara şemsiye olacak, bölge ve dünya barışına katkıda bulunacak...
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Çelik: "(Suriye'de) Türkiye mazlumlara şemsiye olacak, bölge ve dünya barışına katkıda bulunacak...

1 saat önce

Çelik: "(Suriye'de) Türkiye mazlumlara şemsiye olacak, bölge ve dünya barışına katkıda bulunacak güvenli bölge ve barış koridoru arayışı içerisindedir"

Çelik:
Çelik: "( Suriye'de) Türkiye mazlumlara şemsiye olacak, bölge ve dünya barışına katkıda bulunacak güvenli bölge ve barış koridoru arayışı içerisindedir"
Şemsi Tebrizi, Türkiye, Suriye, Politika

Haber Yayın Tarihi: 06.08.2019 07:31 Kaynak: AA
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