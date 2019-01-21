Son Dakika Haberleri: Çelik: "Suriye'nin Birliğinden, Toprak Bütünlüğünden, Halkının Egemenliğinden Bahseden Herkesin...

Çelik: "Suriye'nin Birliğinden, Toprak Bütünlüğünden, Halkının Egemenliğinden Bahseden Herkesin...

5 dakika önce

Çelik: "Suriye'nin birliğinden, toprak bütünlüğünden, halkının egemenliğinden bahseden herkesin terör örgütlerine karşı ilkeli tutum alması gerekir."

Çelik:
Çelik: " Suriye'nin birliğinden, toprak bütünlüğünden, halkının egemenliğinden bahseden herkesin terör örgütlerine karşı ilkeli tutum alması gerekir."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.01.2019 08:49 Kaynak: AA

Suriye, Politika
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