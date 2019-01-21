Çelik: "Suriye'nin Birliğinden, Toprak Bütünlüğünden, Halkının Egemenliğinden Bahseden Herkesin...
5 dakika önce
Çelik: "Suriye'nin birliğinden, toprak bütünlüğünden, halkının egemenliğinden bahseden herkesin terör örgütlerine karşı ilkeli tutum alması gerekir."
Çelik: " Suriye
'nin birliğinden, toprak bütünlüğünden, halkının egemenliğinden bahseden herkesin terör örgütlerine karşı ilkeli tutum alması gerekir."
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Haber Yayın Tarihi : 21.01.2019 08:49 Kaynak: AA
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