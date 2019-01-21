Çelik: "(Suriye'nin Toprak Bütünlüğü) Herkesin Terör Örgütlerine Karşı İlkeli Bir Tutum Alması...
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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Sözcüsü Ömer Çelik, AK Parti MYK Toplantısı devam ederken basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Sözcüsü Ömer Çelik, AK Parti MYK Toplantısı devam ederken basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.
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Haber Yayın Tarihi : 21.01.2019 10:15 Kaynak: AA
AK Parti Sözcüsü Çelik, Hatay Belediye Başkanı'nın "Suriyeliler Hatay'da Aday Çıkarırsa Seçimi Kazanır" Sözlerine Yanıt Verdi
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